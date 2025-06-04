Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı.
Gelibolu Belediyesi ekipleri, vatandaşların rahat bayram geçirmesi için hazırlık yaptı.
Mezbahalar, kurbanlık satış yeri, mezarlıklar ve camilerde temizlikler yapılarak hizmete hazır hale getirildi.
Bayram süresince belediye birimlerinde nöbetçi personellerin bulundurulacağı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Gelibolu'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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