Gelibolu\'da öğrenci taşıyan servis şoförlerine güvenlik ve denetim bilgisi verildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförleri ve rehber personele yönelik bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, öğrenci taşıma güvenliği ve araç denetimleri ele alındı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gökhan Soner Aydın'ın katıldığı toplantıya, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı temsilcileri ile servis şoförleri ve rehber personel katıldı.

Toplantıda emniyet ve jandarma ekiplerince trafik güvenliği, öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususlar ve araç denetimleri hakkında bilgi verildi.