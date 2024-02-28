Gelibolu'da Öğrencilerin Geri Dönüşüm Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gelibolu'da Öğrencilerin Geri Dönüşüm Sergisi Açıldı

Gelibolu\'da Öğrencilerin Geri Dönüşüm Sergisi Açıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu 26 Kasım İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 'Gelecek İçin İleri Dönüşüm' temalı sergi açıldı. Öğrenciler, atık ve geri dönüşüm malzemelerinden oyuncaklar yaparak sergiye dönüştürdü. Sergiye, Gelibolu Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve öğrenci velileri de katıldı.

28.02.2024 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan "Gelecek İçin İleri Dönüşüm" temalı sergi açıldı.

Gelibolu 26 Kasım İlkokulu öğrencileri, atık ve geri dönüşüm malzemelerinden oluşan oyuncaklar hazırladı. Bunları sergi haline dönüştüren öğrenciler, "Gelecek İçin İleri Dönüşüm" temasıyla bir sergi açtı.

Okul Müdürü Cem Kayalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, atık malzemelerin imha edilme yerine öğrencilerin yetenekli ellerinde yeniden hayat bulduğunu belirterek, "İleri dönüşüm olarak yeniden canlandırıp, kullanılır hale gelişini bu güzel sergide görmek bizleri çok mutlu etti. Sergimiz oldukça ilgi gördü. Bu güzel dönüşümü hazırlayan öğrenci ve öğretmenleri ile ailelerine de teşekkür ediyorum." dedi.

Sergi açılışına, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, Evreşe belde Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, öğrenci velileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Çanakkale, Gelibolu, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelibolu'da Öğrencilerin Geri Dönüşüm Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 17:31:13. #1.11#
SON DAKİKA: Gelibolu'da Öğrencilerin Geri Dönüşüm Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement