Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğrenci ve öğretmenlere yönelik organ bağışı konusunda eğitim düzenlendi.
İlçe Sağlık Müdürlüğünce organ ve doku bağışına yönelik bilincin artırılması, toplumun özellikle genç yetişkinlerin bu sürece katılarak organ bağışı konusunda olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla verilen eğitim, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi
Programda, Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanlarından Dr. Bilgehan Özaydın Tekin tarafından organ bağışının önemi anlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Gelibolu'da Organ Bağışı Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?