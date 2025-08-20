Gelibolu\'da Peşin Alım Fırsatı

Gelibolu Emlakçılar Derneği Başkanı Hüseyin Tarıman, yüksek faizler nedeniyle yavaşlayan konut piyasasında peşin alım yapabilecekler için fırsat oluştuğunu söyledi.

Tarıman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüksek faiz oranları nedeniyle konut piyasasında yaşanan durgunluğa rağmen, peşin alım yapma imkanı olanlar için mevcut şartların önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Piyasanın durağan olmasının alıcılar için avantaj oluşturduğunu vurgulayan Tarıman, Gelibolu ve çevresinde yazlık ve yatırım amaçlı konutlara ilginin arttığını belirtti.

Gelibolu Belediyesinden sağlık protokolü

Gelibolu İlçe Belediyesi ile Özel Tekirdağ Yaşam Hastanesi arasında sağlık alanında işbirliğini içeren protokol imzalandı.

Protokol kapsamında belediye personeli ve aile bireyleri, hastanenin sunduğu muayene ve tetkik hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecek.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, yaptığı açıklamada, bu işbirliğinin çalışanların ve ailelerinin sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamayı amaçladığını bildirdi.