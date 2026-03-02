Gelibolu'da Ramazan Etkinlikleri

Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında semazen gösterisi ve ilahi dinletisi gerçekleştirildi.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye yetkilileri, kültürel ve sanatsal etkinliklere gösterilen ilgi ve katılım dolayısıyla tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Ramazan etkinlikleri kapsamında bu akşam "Katip ile Katibe", "Hacivat ve Karagöz", "Aşuk ile Maşuk", sihirbaz, akrobasi ve ateş gösterisi vatandaşlarla buluşacak.