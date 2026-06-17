Gelibolu\'da Tütün Denetimi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kapalı alanlarda tütün yasağına ilişkin denetim yapıldı.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı tütün denetim ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Evreşe Beldesi ve Güneyli köyünde faaliyet gösteren işletmeler kontrol edildi.

Denetimlerde, kapalı alanlarda tütün ürünü tüketimine ilişkin yasaklara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Ekipler, işletmelerdeki yasal uyarı levhaları ile ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını incelendi.