Gelibolu\'da Yağmur Duası ve Hayır Programları

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Fındıklı, Ilgardere, Demirtepe ve Yülüce köylerinde yağmur duası ve köy hayırları gerçekleştirildi.

Etkinlikler, Fındıklı köyünde camide okunan mevlitle başladı. Köy muhtarı Kerim Akdeniz, bu yıl 20'ncisi düzenlenen hayır programına katılanlara teşekkür etti.

Ilgardere köyündeki etkinlik ise yoğun katılımla gerçekleşti. Köy muhtarı Yusuf Erdoğan, "Kurak geçen bir mevsim nedeniyle hem geçen yılın mahsulü için şükür, hem de bu yıl bereketli bir hasat olması için dua ettik." dedi.

Yağmur duası ve köy hayırlarına, Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Necati Tarıman, AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Samet Ak, Gelibolu Kastamonulular Dernek Başkanı Murat Çatal, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.