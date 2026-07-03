Gelibolu\'da Yangın Söndürüldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Bolayır köyü sahilinde kesimindeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yagın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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