Gelibolu'da Yol Onarım Çalışmaları

Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bozuk yolların onarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Belediye fen işleri müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında, doğal gaz çalışmaları nedeniyle tahrip olan yollarda çalışmalar sürdürülüyor.

Yetkililer, mıcır asfalt ve parke taşlarla onarılan yollardaki çalışmaların kış dönemi başlamadan tamamlanmasının planlandığını, bu kapsamda Sarmaşıklı bölgesindeki doğal gaz çalışmalarından sonra da onarım gereken alanlarda gerekli onarımın yapılacağını kaydetti.