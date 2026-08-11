Gelibolu'da Jandarma Şehitleri Anıldı - Son Dakika
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Gelibolu'da Jandarma Şehitleri Anıldı

Gelibolu\'da Jandarma Şehitleri Anıldı
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Gelibolu Yarımadası'ndaki Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde, Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu için anma töreni düzenlendi. Törende, taburun Anafartalar Zaferi'ne katkısı vurgulandı, şehitler için dualar edildi.

Çanakkale Savaşları'nın yapıldığı Gelibolu Yarımadası'ndaki Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde, Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu için anma töreni düzenlendi.

Gelibolu Derneği öncülüğünde 10 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle yürütülen "Gelibolu Şehitlerine Yürüyor" projesi kapsamındaki program, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenin amacının Çanakkale Savaşları'ndaki yerel kahramanlıkları aktarmak olduğunu belirten Gelibolu Derneği Başkanı Süleyman Taş, "Geri bölgede görev yapması beklenen jandarma birliğimiz, ön saflarda savaşarak Anafartalar Zaferi'nin kazanılmasına büyük katkı sağladı. 10 sivil toplum kuruluşuyla 157 kişi bu anmaya katıldık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.

Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak da jandarma taburunun mücadelesine vurgu yaparak şehitlere rahmet diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda emekli Albay Nihat Engin taburun tarihi rolünü anlattı, şiir okunup dua edildi. Gelibolu Musiki Derneği Şefi Orhan Selçuk yönetiminde Çanakkale Türküsü'nün seslendirilmesinin ardından tören, şehitlik ziyaretiyle sona erdi.

Anma programına; Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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