Gelibolu'nun Fethi Kutlandı - Son Dakika
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Gelibolu'nun Fethi Kutlandı

Gelibolu\'nun Fethi Kutlandı
12.06.2026 15:15
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nusret Gemisi ile Gelibolu'ya geçiş yaparak tarihi anmaları ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Lapseki'den Gelibolu'ya Nusret Mayın Gemisi'yle geçti.

Kurtulmuş, Lapseki İskelesi'nde bulunan Nusret Mayın Gemisi'ne gelişinde Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen tarafından karşılandı.

Kurtulmuş ve beraberindeki heyet daha sonra Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümü kutlaması ile Gazi Süleyman Paşa'yı anma programına katılmak üzere Gelibolu'ya Nusret Mayın Gemisi'yle hareket etti.

Boğaz geçişine TCG Karabiga Gemisi başta olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gemileri, balıkçı tekneleri ve yelkenliler Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Geçiş sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri tarafından su gösterisi de yapıldı.

Ayrıca muharip uçakların kol uçuşu yaptığı geçiş sırasında Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi de zorlu akrobasi manevraları sergiledi.

Yaklaşık 1 saat süren geçiş, boğazda renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

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