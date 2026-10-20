Gelibolu Piri Reis MYO öğrencileri Mevlevihane\'de temizlik ve düzenleme yaptı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Genç Kızılay çatısı altında Gelibolu Mevlevihanesi'nde temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.

Gönüllü öğrenciler, ilçenin önemli tarihi ve kültürel simgelerinden Gelibolu Mevlevihanesi'nde bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirerek yapının korunmasına katkı sağladı.

ÇOMÜ Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Halit Kuşku, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan öğrencilere ve Genç Kızılay temsilcilerine teşekkür etti.

Gençlerin tarihi ve kültürel mirasa duyarlılık göstermesinin son derece kıymetli olduğunu belirten Kuşku, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini önemsediklerini ve bu tür sosyal sorumluluk projelerini desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.