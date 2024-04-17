Geliboluspor Triatlon Takımı Şampiyonluk Ziyareti

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Türkiye şampiyonu olan Geliboluspor Triatlon Takımı, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Konya'da 22-24 Mart'ta düzenlenen Bisiklet Yol Türkiye Şampiyonası'nda 16 ve 25 kilometrelik yarışlarda birinci olan Geliboluspor Triatlon Takımı ve antenör Halil Tuna, şampiyonaya katılmalarında kendilerine destek veren Soyuak'ı ziyaret etti.

Soyuak, şampiyon olan sporcuların ziyaretinden memnun olduğunu belirterek, onları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.