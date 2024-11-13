Gelişmekte Olan Ülkeler İklim Finansmanı Talep Ediyor - Son Dakika
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Gelişmekte Olan Ülkeler İklim Finansmanı Talep Ediyor

COP29'da gelişmekte olan ülkeler, iklim değişikliği için daha fazla finansman istiyor.

13.11.2024 14:19
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Haber: Narin Diri

(ANKARA) -2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29) gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerden iklim değişikliğiyle mücadele planlarını uygulamaları için daha fazla finansal destek sağlamalarını talep ediyor.

Birleşmiş Milletler'in Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) 2024'ün kaydedilen en sıcak yıl olma yolunda olduğunu bildirdi. Bu durum iklim değişikliğinin etkilerinin daha belirgin hale getirirken Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen COP29 iklim zirvesinin en tartışmalı konularından biri yeşil enerji planlarının uygulanabilmesi için gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkere yapılan finansal destek. 22 Kasım'a kadar devam edecek olan COP29 İklim Konferansı'nda finansman konusunda nasıl bir formül üzerinde anlaşılacağı merak konusu.

Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerin kamu ve özel sektör kaynaklarıyla oluşturulacak bir fonla, 2030 yılına kadar toplamda 2 trilyon dolardan fazla destek sağlanmasını istiyor.

Son iklim finansmanı hedefi 2009 yılında belirlenmişti. Gelişmiş ülkeler, 2020 yılına kadar her yıl 100 milyar dolar sağlayacaklarını vaat etmişti. Ancak bu hedefi iki yıl gecikmeli olarak gerçekleştirebildiler. Sağlanan finansmanın yaklaşık yüzde 70'i kredi olarak sağlandı. Bu durum ağır borç yükü altındaki gelişmekte olan ülkelerde rahatsızlığa neden olurken BM verilerine göre 2023 yılında, düşük gelirli ülkeler aldıkları kredilerin yalnızca faiz ödemelerine yaklaşık 847 milyar dolar harcadı. Bu miktar, gelişmiş ülkelerden aldıkları iklim finansmanı desteğini aşmış durumda.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Petrol ve doğalgaz Allah'ın bir hediyesi"

Azerbaycan'da devam eden COP29 konferansında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, petrol ve gazın "Allah'ın bir hediyesi" olduğunu ifade etti. Bu kaynakların piyasa için önemli olduğunu söyleyen Aliyev, ülkesinin gaz emisyon oranlarıyla ilgili haberlerin sahte olduğunu ve bunları Batı'nın yaydığını söyledi. Azerbaycan'ın küresel gaz emisyonlarındaki payının sadece binde bir olduğunu ifade etti.

UN Genel Sekreteri Guterres: Fosil Yakıt Kullanımına Daha Fazla Yatırım Yapmak "Saçma"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının hemen ardından, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, fosil yakıt kullanımına daha fazla yatırım yapmanın "saçma" olduğunu söyledi. Guterres, dünya çapında iklim değişikliği ile mücadele için artık fosil yakıtlardan uzaklaşılması gerektiğini ve insan kaynaklı iklim değişikliğinin felaketleri şiddetlendirdiğini vurguladı.

Guterres, "Saatin tik takını duyuyorsunuz, küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlamak için son geri sayımdayız ve zaman bizden yana değil" dedi. Ayrıca, en zengin ülkelerin, en büyük emisyonları üreten ve en fazla kapasiteye sahip olan ülkeler olarak iklim fonlarına en fazla katkıyı yapması gerektiğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 2035 yılına kadar gaz emisyonlarını yüzde 81 oranında azaltma hedefleri olduğunu açıkladı ve diğer ülkeleri de bu hedefi benimsemeye çağırdı. Starmer, "Yanılmayın, bu yarış geleceğin temiz enerji işleri ve ekonomisi ile ilgili. Ben bu yarışta geri kalmak istemiyorum, ön sıralarda olmak istiyorum" dedi.

COP29 Trump'ın ikinci dönem başkanlığının gölgesinde gerçekleşiyor

ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından dünyanın en zengin ülkesi ABD'nin iklim değişikliği için katkıda bulunmayacağının neredeyse garantisi oldu. Trump, ilk görev süresinde olduğu gibi, seçildiği takdirde küresel iklim anlaşmasından tamamen çekileceğini söylemişti.

Öte yandan, küresel petrol ve doğalgaz üreticileri arasında önemli yeri olan Azerbaycan'ın, COP29'a ev sahipliği yapması tartışmalara yol açtı. İklim aktivistleri, Azerbaycan'ın yolsuzluk endekslerinde yüksek sıralarda yer almasına dikkati çekerken ve sivil toplum kuruluşlarının alanını kısıtlamak ile eleştiriyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

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