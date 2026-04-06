GEM Endüstri, Dördüncü Fabrika Yatırımı ile Üretim Kapasitesini Artırıyor

06.04.2026 18:30
GEM Endüstri, dördüncü fabrika yatırımı ile üretim kapasitesini artırmayı planlıyor. Şirket, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel makine üretimi gerçekleştiriyor ve özellikle beyaz eşya üretim hatlarına yönelik makinelerle küresel pazarlarda büyümeye devam ediyor. Genel Müdür Samet Özkaya, ihracat oranlarının son yıllarda yüzde 50'nin üzerinde seyrettiğini ve yeni pazarlara odaklandıklarını ifade etti.

Şirket, 1986 yılında küçük bir atölye olarak kuruldu ve CNC teknolojisi entegrasyonu ile dönüşüm yaşadı. Patentli tasarımları ve proje bazlı üretim modeli ile katma değerli makine üretimine odaklanan GEM Endüstri, beyaz eşya sektörüne yönelik üretim hatlarında uzmanlaşmış durumda. Özkaya, üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımların devam ettiğini ve dördüncü fabrikayı kısa süre içinde devreye almayı planladıklarını açıkladı.

Üretim süreçleri proje bazlı ilerliyor ve esnek üretim anlayışı sayesinde müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler geliştiriliyor. Şirketin 45 kişilik mühendislik ekibi Ar-Ge çalışmalarına odaklanıyor, özellikle Endüstri 4.0 tabanlı üretim hatlarına yönelik çözümler geliştiriliyor. İhracat stratejisinde Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu başta olmak üzere 40'tan fazla ülkeye makine ihraç ediliyor, yeni pazarlar olarak Kuzey Afrika ve Güney Amerika hedefleniyor.

Özkaya, Eskişehir'in beyaz eşya üretiminde önemli bir merkez haline geldiğini vurgulayarak, küresel yatırım iştahında zayıflama olduğunu ancak şirketin büyüme hedeflerini sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

