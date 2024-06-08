Şiddetli dolu yağışı kamerada: Gemerek beyaza büründü - Son Dakika
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Şiddetli dolu yağışı kamerada: Gemerek beyaza büründü

Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili şiddetli dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansıdı. Sivas'ta etkili olan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Hakan Avcı isimli bir vatandaş doluyu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yaylada kısa süreliğine mahsur kaldıklarını ifade eden Avcı, kurtarıldıklarını belirtti.

08.06.2024 17:33
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Şiddetli dolu yağışı kamerada: Gemerek beyaza büründü

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili şiddetli dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Dün öğleden sonra Gemerek ilçesi Çat yaylasında etkili olan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Gökten yağmur yerine adeta fındık büyülüğünde dolu yağdı. Dolunun yağdığını gören Hakan Avcı isimli bir vatandaş kapalı alana sığındı. Ardından cep telefonuna sarılan Avcı şiddetli yağan doluyu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"Yaylada mahsur kaldık"

Hakan Avcı, yaylada kısa süreliğine mahsur kaldıklarını ifade ederek, " Yaylaya çıktığımızda biranda yağmur başladı. Yaklaşık 5 dakika yağmur yağdı. Peşinden yağış doluya döndü. 15-20 dakika dolu yağdı. Yaylada mahsur kaldık. Çat köyünden Latif bey geldi traktörüyle aracımızı çekti, kurtardı" dedi.

Kaynak: İHA

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