Ordu'dan Bodrum'a seyir halindeyken 1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında makine arızası yapan "Esenkıyı" yedeklisi, boğaz geçişinde Gelibolu açıklarında arızalandı.
Gemi kaptanının Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bilgi vermesinin ardından arızaya müdahale edilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" ve "Kurtarma 15" römorkörleri yönlendirildi.
Gemi, römorkörler refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.
Son Dakika › Güncel › Gemi Arızası: Çanakkale Boğazı'nda Kurtarma Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?