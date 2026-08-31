Gemi Faciasında Tutuklamalar ve Kurtarma Çabaları - Son Dakika
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Gemi Faciasında Tutuklamalar ve Kurtarma Çabaları

Gemi Faciasında Tutuklamalar ve Kurtarma Çabaları
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Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında mürettebat tutuklandı, kayıp 18 kişi aranıyor.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(GİRNE) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasına ilişkin, "Tüm mürettebat tutuklanmış. Mahkeme yargılamanın genişletilmesini istemiş. Firma sahipleri, geminin geçmişi, daha önce bir kazaya karışıp karışmadığı. Başka yerlerde sefer yapmak isteyip izin alamadığı konuşuluyor. Bunların hepsini takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

Girne açıklarındaki gemi faciasında 8 kişi yaşamını yitirirken, kayıp 18 kişiye ulaşma çabaları sürüyor. YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Antalya Milletvekili Aliye Coşar'dan oluşan heyet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet ile CTP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Başarır, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı, ülkemizi, kardeş ülkemizi üzen bir hadise yaşandı. Kayıplarımız var, hayatını kaybeden yurttaşlarımız var. Ben bir kez daha yurttaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Yaralanan yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileğimizi iletiyorum. 20 yurttaşımızı umutla bekliyoruz. Türkiye'de iki tane yeraltında çalışma yapabilecek büyük gemi geliyor, onu bekliyoruz. Gerçekten endişeli bir bekleyişimiz var. Yaralı yurttaşlarımızı ziyaret ettik. Üzüntülüyüz. Aileler endişeli bir bekleyiş içindeler. Bir an önce bu durumun sonlanmasını istiyoruz. Bundan sonraki aşamayı takip edeceğiz ihmal var mı yok mu diye. Böyle üzücü bir olay yaşanmasın diye. Sorumlular da yargı önünde hesap versin. Tüm mürettebat tutuklanmış. Mahkeme yargılamanın genişletilmesini istemiş. Firma sahipleri, geminin geçmişi, daha önce bir kazaya karışıp karışmadığı. Başka yerlerde sefer yapmak isteyip izin alamadığı konuşuluyor. Bunların hepsini takip edeceğiz."

YENİ Parti heyeti, CTP görüşmesinin ardından Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Genel Başkan Zeki Çeler ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Kaynak: ANKA

Denizcilik, Politika, Güncel, Kaza, Son Dakika

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