Gemi Kurtarma Çalışmaları Yarın Devam Edecek

KURTARMA ÇALIŞMALARI YARINA BIRAKILDI
Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e giden, Bahama bayraklı 186 metre uzunluğundaki ANGY R isimli kuru yük gemisi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu. Gemi kendi imkanları ile yaptığı çalışmalarla kurtulamadı. Bunun üzerine kurtarma çalışmaları yarına bırakıldı.
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