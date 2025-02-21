Gemlik Belediyesi, Kar Fırtınasıyla Mücadele Ediyor

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(BURSA) - Gemlik Belediyesi ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışına karşı yoğun bir mücadele yürütüyor.

Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerini etkisi altına alan ve hafta sonu şiddetini artırması beklenen Altay Kar Fırtınası, Gemlik'in yüksek mahallelerinde de kendini gösterdi.

Belediye ekipleri, Cihatlı, Şahinyurdu, Umurbey, Haydariye, Feyziye, Şükriye, Güvenli, Adliye ve Hamidiye köylerinde yolların kapanmaması için greyderlerle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece saatlerinde başlayan çalışmalar, sabahın erken saatlerine kadar devam etti.

Ekipler, hafta sonu da etkisini sürdürecek kar yağışı için gerekli hazırlıkları yaparken, sürücülere kış lastiği ve zincir bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.