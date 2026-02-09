Gemlik'te Çocuklar Hafta Sonunu Sanat, Müzik ve Teknolojiyle Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gemlik'te Çocuklar Hafta Sonunu Sanat, Müzik ve Teknolojiyle Geçirdi

09.02.2026 10:42  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik Belediyesi, Uğur Böcekleri Kreşi'nde düzenlediği etkinliklerde çocuklara sanat, müzik ve teknoloji alanında eğitimler sunarak eğlenceli ve öğretici bir hafta sonu deneyimi yaşattı.

(BURSA) - Gemlik Belediyesi'nin Uğur Böcekleri Kreşi ile Teknoloji ve Tasarım Atölyesi'nde düzenlediği hafta sonu etkinliklerinde; çocuklar sanat, müzik ve teknolojiyle buluştu.

Gemlik Belediyesi tarafından Uğur Böcekleri Kreşi'nin merkez şubesinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu yaşadı.

Gün boyunca gerçekleştirilen Dolgu Oyuncak Yapımı Atölyesi ile minikler el becerilerini geliştirirken hayal güçlerini ortaya koydu. Masal atölyesinde anlatılan hikayeler ile dinleme, anlama ve yorumlama becerileri desteklenirken; Ritim Atölyesi ile çocuklar müzikle tanışarak ritim duygularını pekiştirdi. Kodlama Atölyesi'nde ise erken yaşta farkındalık kazandırmaya yönelik çalışmalar yapıldı.

Uğur Böcekleri Kreşi Cumhuriyet Mahallesi şubesinde düzenlenen Vazo Tasarımı Sanat Etkinliği ve Kolaj Çalışması ise 4–6 yaş grubu miniklerin hayal gücüyle renklendi.

Çocuklar teknoloji ile tanışıyor

Teknoloji Tasarım Evi'nde ikinci grup eğitimleri de başladı. Teknolojik tasarım, robotik kodlama ve 3D modelleme alanlarında eğitim alan ilk grup, iki aylık süreci başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. Ara tatilin ardından ikinci grup da ilk ders heyecanını yaşadı.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, çocuklara yönelik gerçekleştirilen bu çalışmaların önemine dikkati çekerek, "Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren sosyal, sanatsal ve teknolojik alanlarda desteklenmesini önemsiyoruz. Uğur Böcekleri Kreşlerimizde ve Teknoloji Tasarım Evimizde düzenlediğimiz etkinliklerle onların mutlu ve donanımlı bireyler olmalarına katkı sağlıyoruz. Gemlik Belediyesi olarak çocuklarımız için üretmeye, geliştirmeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik'te Çocuklar Hafta Sonunu Sanat, Müzik ve Teknolojiyle Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı
RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu Bir galibiyet daha RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha

12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
11:38
’Yeni nesil’ çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
11:12
Epstein belgeleri Avrupa’da en çok İngiltere ve Norveç’i sarstı
Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı
11:00
’’Felaketimiz olur’’ diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
''Felaketimiz olur'' diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 13:10:28. #7.11#
SON DAKİKA: Gemlik'te Çocuklar Hafta Sonunu Sanat, Müzik ve Teknolojiyle Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.