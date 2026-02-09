Gemlik'te Çocuklar Hafta Sonunu Sanat, Müzik ve Teknolojiyle Geçirdi

(BURSA) - Gemlik Belediyesi'nin Uğur Böcekleri Kreşi ile Teknoloji ve Tasarım Atölyesi'nde düzenlediği hafta sonu etkinliklerinde; çocuklar sanat, müzik ve teknolojiyle buluştu.

Gemlik Belediyesi tarafından Uğur Böcekleri Kreşi'nin merkez şubesinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu yaşadı.

Gün boyunca gerçekleştirilen Dolgu Oyuncak Yapımı Atölyesi ile minikler el becerilerini geliştirirken hayal güçlerini ortaya koydu. Masal atölyesinde anlatılan hikayeler ile dinleme, anlama ve yorumlama becerileri desteklenirken; Ritim Atölyesi ile çocuklar müzikle tanışarak ritim duygularını pekiştirdi. Kodlama Atölyesi'nde ise erken yaşta farkındalık kazandırmaya yönelik çalışmalar yapıldı.

Uğur Böcekleri Kreşi Cumhuriyet Mahallesi şubesinde düzenlenen Vazo Tasarımı Sanat Etkinliği ve Kolaj Çalışması ise 4–6 yaş grubu miniklerin hayal gücüyle renklendi.

Çocuklar teknoloji ile tanışıyor

Teknoloji Tasarım Evi'nde ikinci grup eğitimleri de başladı. Teknolojik tasarım, robotik kodlama ve 3D modelleme alanlarında eğitim alan ilk grup, iki aylık süreci başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. Ara tatilin ardından ikinci grup da ilk ders heyecanını yaşadı.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, çocuklara yönelik gerçekleştirilen bu çalışmaların önemine dikkati çekerek, "Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren sosyal, sanatsal ve teknolojik alanlarda desteklenmesini önemsiyoruz. Uğur Böcekleri Kreşlerimizde ve Teknoloji Tasarım Evimizde düzenlediğimiz etkinliklerle onların mutlu ve donanımlı bireyler olmalarına katkı sağlıyoruz. Gemlik Belediyesi olarak çocuklarımız için üretmeye, geliştirmeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.