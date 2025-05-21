Gemlik Belediyesi'nden Muhtarlara Çözüm Toplantısı - Son Dakika
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Gemlik Belediyesi'nden Muhtarlara Çözüm Toplantısı

21.05.2025 16:44  Güncelleme: 17:42
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Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, mahalle muhtarlarıyla buluşarak sorunları birlikte çözme çağrısında bulundu. Sokak hayvanları ve emlak vergileri üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

(BURSA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, mahalle muhtarlarıyla çözüm toplantılarına devam ediyor. Muhtarlara çağrıda bulunan Deviren, sorunların ilk önce belediyeyle paylaşılmasını isteyerek, "Bu kenti birlikte yönetiyoruz. Halkın taleplerine en hızlı ve düşük maliyetle çözüm üretmeliyiz" diye konuştu.

Gemlik Belediyesi'ne ait Fayton Kafe'de muhtarlarla bir araya gelen Başkan Deviren, geçen hafta köpek saldırısına uğrayan Karacaali Muhtarı Göksal Noca'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sokak hayvanları konusuna dikkati çeken Deviren, "Kurtul'da 6 dönümlük bir alanda barınak projemiz için altyapı çalışmalarına başlıyoruz. Ne yazık ki çevre il ve ilçelerden Gemlik'e hayvan bırakılıyor. Şu anda ilçemizde 5 bin 500 sahipsiz hayvan var. Bu durumu muhtarlarımızla birlikte çözüme kavuşturacağız" dedi.

Muhtarlara çağrı yapan Deviren, "Bu kenti birlikte yönetiyoruz. Halkın taleplerine en hızlı ve düşük maliyetle çözüm üretmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Emlak rayiç bedelleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Deviren, "Emlak vergisi belediyelerin önemli gelir kaynaklarından biri. Adil ve gerçekçi bir düzenleme için iletişim içinde olmalıyız" dedi.

Çevre konularına da değinen Deviren, müsilajla mücadelede önemli bir adım olarak Orhangazi Arıtma Tesisi'nin devreye alındığını belirtti. Karsak Deresi'ne bağlantısı bulunan tüm işletmelerden bilgi talep edildiğini sözlerine ekleyen Deviren, " Gemlik Körfezi'ni önümüzdeki yıllarda daha temiz ve yaşanabilir hale getireceğiz" diye konuştu.

Toplantı sonunda Deviren, "Denize, çevreye, sokaktaki canlara ve birbirimize sahip çıktıkça her şey çok daha güzel olacak" mesajıyla birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesi'nden Muhtarlara Çözüm Toplantısı - Son Dakika

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