Gemlik Belediyesi Ramazan Denetimlerini Sürdürüyor

(BURSA) - Ramazan ayında faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetimlerini sürdüren Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, üretilen pidelerin gramajlarını kontrol etti.
Gemlik genelindeki fırınlarda yapılan denetimlerde, pidelerin ve ekmeklerin gramajları titizlikle ölçülürken, fiyat listesinin vatandaşların görebileceği şekilde asılması gerektiği konusunda fırıncılara uyarılarda bulunuldu. Zabıta ekipleri, denetimlerin yalnızca Ramazan ayında değil, yıl boyunca devam edeceğini belirtti. Ayrıca, gramaja uygun ürünler sunan fırıncılara teşekkür edildi.
Yetkililer, vatandaşlara gramaj konusunda eksik tespit etmeleri durumunda 444 16 05 numaralı telefondan veya 0531 680 5550 numaralı WhatsApp hattından durumu belediyeye bildirmeleri çağrısını yaptı.
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