Gemlik\'te 202 Tarihi Sikke Ele Geçirildi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde arama yapılan araçta, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 202 sikke ve obje ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında 2 şüpheli takibe alındı. Ekiplerin şüphelilerin aracında yaptığı aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 202 sikke ve obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.