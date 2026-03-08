Gemlik Belediyesi, 8 Mart'ı Etkinliklerle Kutladı - Son Dakika
Gemlik Belediyesi, 8 Mart'ı Etkinliklerle Kutladı

08.03.2026 17:11  Güncelleme: 18:54
Gemlik Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınların güçlenmesine yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Kahve Kokulu Mum Tasarımı Atölyesi ve panel gibi aktivitelerle kadınların toplumdaki rolüne dikkat çekildi.

(BURSA) - Gemlik Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Gün boyu süren etkinliklerde, kadınların hem üretim alanında hem de sosyal yaşamda güçlenmesine yönelik çalışmalar ön plana çıktı.

Gemlik Belediyesi tarafından 8 Mart etkinlikleri kapsamında ilk olarak Balıkpazarı Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi'nde eğitmen Büşra Uysal'ın yürütücülüğünde kadınlara özel "Kahve Kokulu Mum Tasarımı Atölyesi" gerçekleştirildi. Atölyede katılımcılar, güvenli ve doğal malzemeler kullanarak kendi tasarımlarını oluşturma fırsatı buldu.

Etkinliği ziyaret eden Belediye Başkanı Şükrü Deviren, atölye çalışmalarını yerinde inceleyerek katılımcı kadınların gününü kutladı. Deviren, kadınlara karanfil hediye ederek, sohbet etti.

Bir diğer etkinlik ise Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Paneli" oldu. Panelde avukatlar Dilara Akkaya Buzlu, Ceren Ağçiçek ve Kardelen Akgün konuşmacı olarak yer aldı. Panelde kadınların sosyal ve toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunlar, mesleki hayatta yaşanan deneyimler ile güvenlik ve adli konularda ihtiyaç duyulan hukuki destekler ele alındı.

Programları takip eden Deviren, kadınların toplumdaki rolünün önemine dikkati çekerek, "Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Kadınların hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer alması için çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte kentimizi daha yaşanabilir bir yer haline getireceğiz" diye konuştu.

