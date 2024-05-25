Gemlik\'te akaryakıt istasyonunda hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun market bölümündeki kasadan 9 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hisar Mahallesi Hisar Yolu Sokağı'ndaki akaryakıt istasyonunun marketinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, marketin kasasından 9 bin lirayı çalan kişinin A.H.K. olduğunu tespit etti.

Ekiplerce kısa sürede gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kamera kayıtlarında, şüphelinin marketin içine girdiği, kimsenin olmadığını fark ederek kasadaki paraları alıp uzaklaştığı görülüyor.