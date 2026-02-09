Gemlik Belediyesi, Çarşı Meydanı'nda Çevre Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gemlik Belediyesi, Çarşı Meydanı'nda Çevre Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor

09.02.2026 17:14  Güncelleme: 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik Belediyesi, Çarşı Meydanı'nı daha estetik, güvenli ve kullanışlı hale getirmek için çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Otobüs durakları, aydınlatma eksiklikleri ve su birikintilerini önlemeye yönelik kapsamlı yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

(BURSA) - Gemlik Belediyesi, kent merkezinin en yoğun noktalarından Çarşı Meydanı'nı daha estetik, güvenli ve kullanışlı hale getirmek amacıyla çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Gemlik Belediyesi ekipleri, kent merkezinde otobüs duraklarının arka bölümü ile Balıkçılar Çarşısı çevresinde kapsamlı bir çevre düzenlemesi çalışması yürütüyor. Çalışmalar kapsamında zamanla çökme meydana gelen taş parkeler yenilenirken, özellikle Balıkçılar Çarşısı çevresinde oluşan su birikintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Durakların arka kısmında yaşanan aydınlatma eksikliğini gidermek amacıyla gerekli altyapı ve elektrik hattı çalışmaları da eş zamanlı olarak tamamlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin hem gece hem gündüz daha güvenli ve konforlu bir görünüme kavuşması amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, çalışmalara ilişkin, "Çarşı Meydanı, Gemlik'in kalbi konumunda. Burada gerçekleştirdiğimiz çevre düzenlemeleriyle hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir alan kullanmasını hedefliyoruz. Altyapıdan aydınlatmaya kadar her detayı titizlikle ele alıyoruz. Gemlik'i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesi, Çarşı Meydanı'nda Çevre Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

19:06
Kante oynuyor mu Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 11’leri belli oldu
Kante oynuyor mu? Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 11'leri belli oldu
18:17
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
17:30
Bebek Otel’in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
17:22
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 19:09:25. #7.11#
SON DAKİKA: Gemlik Belediyesi, Çarşı Meydanı'nda Çevre Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.