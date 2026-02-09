Gemlik Belediyesi, Çarşı Meydanı'nda Çevre Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor

(BURSA) - Gemlik Belediyesi, kent merkezinin en yoğun noktalarından Çarşı Meydanı'nı daha estetik, güvenli ve kullanışlı hale getirmek amacıyla çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Gemlik Belediyesi ekipleri, kent merkezinde otobüs duraklarının arka bölümü ile Balıkçılar Çarşısı çevresinde kapsamlı bir çevre düzenlemesi çalışması yürütüyor. Çalışmalar kapsamında zamanla çökme meydana gelen taş parkeler yenilenirken, özellikle Balıkçılar Çarşısı çevresinde oluşan su birikintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Durakların arka kısmında yaşanan aydınlatma eksikliğini gidermek amacıyla gerekli altyapı ve elektrik hattı çalışmaları da eş zamanlı olarak tamamlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin hem gece hem gündüz daha güvenli ve konforlu bir görünüme kavuşması amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, çalışmalara ilişkin, "Çarşı Meydanı, Gemlik'in kalbi konumunda. Burada gerçekleştirdiğimiz çevre düzenlemeleriyle hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir alan kullanmasını hedefliyoruz. Altyapıdan aydınlatmaya kadar her detayı titizlikle ele alıyoruz. Gemlik'i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi.