Gemlik\'te Kaçak Konteyner Yıkımı Hava Koşulları Nedeniyle Ertelendi

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BURSA'nın Gemlik ilçesinde, kaçak konteynerlerin yıkımı, hava muhalefetine takıldı. İş makineleri çamurla kaplanan engebeli arazide ilerleyemeyince, yıkım ertelendi.

Gemlik Belediyesi'nce, Narlı Mahallesi'ndeki tarım arazisine, vatandaşlar tarafından kurulan konteynerler için yıkım kararı alındı. Belediye ekipleri konteynerleri yıkmak için bölgeye gitti. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, iş makineleri ile bölgeye ulaşmaya çalışan ekipler, yağmur nedeniyle çamurla kaplanan engebeli arazide ilerleyemedi. Ulaşımın tehlikeli hale gelmesiyle yıkım işlemi ertelenirken, belediye ekipleri, kaçak yapı sahiplerine bilgilendirme yaparak, yıkımın 15 Mart'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),