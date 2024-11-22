Gemlik'te Zincir Marketlere Fiyat Denetimi

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(BURSA) - Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan raf ve kasa arasında fiyat farkı şikayetleri nedeniyle zincir marketlerde denetime çıktı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in talimatıyla ilçenin farklı noktalarındaki marketlerde denetim yapan zabıta ekipleri, raflardan rastgele aldıkları ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. İncelemelerde, raf ve kasadaki fiyat farkının yanı sıra indirimli ve kampanyalı ürünlerde kasalar arasında da fark olduğu görüldü. Kampanya tanımlanmayan kasalarda ürünlerin indirimsiz fiyattan satıldığı belirlendi.

Raflarda bulunan fiyat etiketsiz ürünler de tespit edilerek işletmelerin gerekli düzenlemeleri yapılması için uyarı yapıldı.

Fiyat denetimlerinin yanı sıra bazı zincir marketlerin ürün indirmek kalıcı rampa yaptığı görüldü.