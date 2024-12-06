Gemlik'teki Barınakta Köpek İhmal İhalesi

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediyeye ait barınakta ölen bir köpeğin diğer köpekler tarafından parçalanmasıyla ilgili görevliler hakkında ihmal iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Gemlik Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyarete gelen hayvanseverler, ölen bir köpeğin başka köpekler tarafından parçalanarak yenildiğini görünce bu durumu cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Görevliler tarafından köpekler aç bırakıldıkları için bu olayın yaşandığını öne süren hayvanseverler, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Bunun üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca barınak görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığı, olayın sorumlularının tespiti için İlçe Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği öğrenildi.

Barınağa gelerek incelemelerde bulunan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, yaptığı açıklamada, yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kendisinin hayvansever olduğunu belirten Deviren, "Depolarımızda aslında mama var. Hayvanların beslenmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyebilirim. Stresten dolayı zayıfladıkları uzmanlar tarafından bize söylendi ama görüntüler bir şekilde burada bir olumsuzluğun, belki de yapılması gereken düzeltmenin, bir ihmalin olduğunu açık şekilde gösteriyor." dedi.

Deviren, olayla ilgili idari soruşturma başlattıklarını da sözlerine ekledi.