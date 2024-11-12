Gemlik'teki Kötü Koku Problemi Çözülüyor

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(BURSA)- Gemlik'teki BUSKİ Aktarma istasyonu'ndan yayılan kötü kokulara çözüm ürettiklerini ve bu doğrultuda Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) yetkililerinin çalışmalarına devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Gemlikli vatandaşlarımız bu rahatsız edici kokulara maruz kalmayacak. Bu sürecin çözümünde desteklerini esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey ve tüm BUSKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Gemlik'te uzun yıllardır Karsak Deresi yanında bulunan BUSKİ Aktarma İstasyonu'ndan yayılan kötü kokular, ilçedeki vatandaşları rahatsız ediyordu. Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bu sorunu çözmek için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve BUSKİ yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda önemli bir adım atıldığını açıkladı. Mühendisliğin artık sınır tanımadığını, her probleme çözümler üretilebildiğini belirten Başkan Deviren, "Koku problemini gidermek için karbon tanklar kokuyu hapsedecek, 6 ayda bir filtreler değiştirilecek ve ön arıtma ünitelerinin üstünün kapatılması sağlanacak. Çok yakında Gemlikli vatandaşlarımız bu rahatsız edici kokulara maruz kalmayacak. Bu sürecin çözümünde desteklerini esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey ve tüm BUSKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BUSKİ mühendislerinin çalışmaları doğrultusunda, aktarma istasyonunun üzeri kapatılarak kötü kokuların yayılmasının önüne geçilecek. Projenin kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.