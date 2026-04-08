Genç Bilaller Ezan Yarışması Kırklareli'nde Yapıldı

08.04.2026 15:29
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ezan okuma yarışmasının 2. bölge finali gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın 2. Bölge Finali Kırklareli'nde yapıldı.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda imam hatip ortaokul ve lise öğrencileri arasında gerçekleştirilen yarışmaya, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce'den 22 öğrenci katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Koordinatörü Hüseyin Kazan, konuşmasında, imam hatip okullarının akademik başarı ve kariyer gelişimi konusunda son derece iyi olduğunu belirtti.

Genel Müdürlük olarak erdemli rekabeti ön plana çıkarmak istediklerini ifade eden Kazan, öğrencileri de mesleki gelişim kazandırma konusunda çeşitli yarışmalarla teşvik ettiklerini söyledi.

En önemli yarışmalardan birinin de ezanı güzel okuma olduğunu aktaran Kazan, "Toplumsal anlamda ezanımızın kıymetini bilmiş olmak çok büyük önem arz eder. Güzel ezanlar dinleyeceğiz bugün. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Erdemli rekabetin olacağı bu yarışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz de ezanın İslam aleminin vazgeçilmez kutsal bir şiarı olduğunu anlattı.

Ezan sesinin asırlardır hürriyetin, bağımsızlığın ve manevi direnişin sembolü olduğunu ifade eden Altınöz, yarışmanın ezanın makamını, edasını, güzel okunuşunu ve ruhuna uygun olarak icra edilmesini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler, ezanı en güzel okumak için yarıştı.

Yarışma sonunda ortaokul kategorisinde Balıkesir Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulundan Ali Beraat Deniz, lise kategorisinde ise Sakarya Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesinden Yavuz Dulkadiroğlu birinci oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
