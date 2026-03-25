Genç Çiftlere 660,9 Milyon Lira Destek

25.03.2026 14:31
Aile ve Gençlik Fonu, bu ay 2 bin 878 gence ödeme yaparak evlilik süreçlerine katkı sağladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 2 bin 878 gence 660,9 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını aktardı. Bakan Göktaş, aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini ve aileyi güçlendirmeyi ana hedef olarak gördüklerini vurguladı. Fonun Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini aktaran Göktaş, "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Aileyi güçlendirmek adına 81 ilimizin tamamında bu projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

'KREDİ DESTEĞİNİ 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ ŞEKİLDE VERİYORUZ'

Aile ve Gençlik Fonu'ndan daha fazla genç çiftin yararlanabilmesi için ocakta kredi miktarını güncellediklerini belirten Bakan Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" açıklamasını yaptı.

'48 AY İÇİNDE ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÇİFTLERİN GERİ ÖDEMELERİ ERTELENİYOR'

Fondan yararlanma kriterlerinden biri olan gelir şartını da yükselttiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardık. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini ise her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Nitekim fon kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz 8 bin 20 çiftimizin 8 bin 113 çocuğu dünyaya geldi" ifadelerini kullandı.

'163 BİN 126 GENCİMİZE EĞİTİM VE REHBERLİK DESTEĞİ VERDİK'

Gençlerin evliliklerini sağlam temeller üzerine kurmalarını hedeflediklerini ve evlilik yolundaki çiftleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Göktaş, "2023'te hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan toplam başvuru sayısı 221 bin 351'e ulaştı. Bu ay 2 bin 878 gencimize sağladığımız 660,9 milyon liralık ödeme ile birlikte, bugüne kadar toplam 132 bin 688 gencimize kredi desteği sağlamış olduk. Gençlerimizin evlilik süreçlerine katkı sunmak amacıyla sağladığımız toplam destek miktarı ise 10 milyar 734 milyon lirayı buldu. Gençlerimize sadece maddi destek sağlamakla kalmıyor, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle de yanlarında oluyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 163 bin 126 gencimize eğitim ve rehberlik desteği verdik" dedi.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvurularının, 'ailegenclikfonu.aile.gov.tr' web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapıldığını kaydetti.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Evlilik, Gençlik, Finans, Güncel, Son Dakika

