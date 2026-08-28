Genç Çiftlere Evlilik Eğitimi
Eskişehir'de genç çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi, bilgi paylaşımı yapıldı.
Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce genç çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi.
Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanmaya hak kazanan Eskişehir'deki çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" düzenlendi.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimde, genç çiftlere evlilik sürecine ilişkin çeşitli konularda bilgi verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Genç Çiftlere Evlilik Eğitimi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?