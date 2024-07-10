Genç Girişimci Teşvik Uygulaması ile 105 Bin 724 Genç İstihdam Edildi - Son Dakika
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Genç Girişimci Teşvik Uygulaması ile 105 Bin 724 Genç İstihdam Edildi

Genç Girişimci Teşvik Uygulaması ile 105 Bin 724 Genç İstihdam Edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Genç Girişimci Teşvik Uygulaması ile genç istihdamını artırmak için yaptığı çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 2024 Mayıs itibarıyla 105 bin 724 genç girişimcinin bu teşvikten yararlandığını belirtirken, gençlerin daha fazla inisiyatif almasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca İŞKUR'un aktif iş gücü hizmetleriyle genç istihdamını artırmak için yaptığı çalışmalara da değinen Bakan Işıkhan, 4 milyon 719 bin 597 genç işe yerleştirildiğini ve 1 milyon 843 bin 710 genç mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarından faydalandırıldığını ifade etti.

10.07.2024 14:12
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) genç istihdamı arttırmak için Genç Girişimci Teşvik Uygulaması ile yaptığı çalışmalara ilişkin, "Elde ettiğimiz son rakamlara baktığımızda 2024 Mayıs ayı itibarıyla 105 bin 724 kişinin 'Genç Girişimci Teşvik Uygulaması'ndan yararlandığını görüyoruz. Biz bu rakamların daha da artmasını umuyoruz" dedi.

Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, gençlerin girişimci olarak kendi işlerini kurmasının ve istihdama katılma teşebbüsünün çok değerli olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz bizim bakanlık olarak kendi işinin sahibi olmak isteyenlere yönelik geçmişten bugüne çok fazla uygulamamız ve desteğimiz var. 2018 yılından bu yana uyguladığımız Genç Girişimci Teşvik Uygulaması bunlardan bir tanesi. Bu uygulamayla kendi işinin sahibi olmak isteyen genç girişimcilerimize sigorta prim teşviki sağlıyoruz. Bu uygulama 18-29 yaş arası genç girişimcilerimize yönelik. Yararlanacak genç girişimcilerimizin kazanç istisnasından faydalanması için kendi işinde fiilen çalışıyor veya işi sevk ve idare ediyor olması gerekiyor. Hazinece karşılanan 1 yıllık sigorta prim toplamı, teşvikten yararlanan her bir sigortalı için 82 bin 810 liradır. Elde ettiğimiz son rakamlara baktığımızda ise 2024 Mayıs itibarıyla 105 bin 724 genç girişimcinin bu teşvikten yararlandığını görüyoruz. Biz bu rakamların daha da artmasını umuyoruz. Gençlerimizin bu noktada daha fazla inisiyatif alması çok önemli. 'Siz yeter ki adım atın, desteğiniz bizden' diyoruz. Yatırım, üretim, istihdam odaklı bir çalışma hayatı aynı zamanda Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin de temelini oluşturuyor. Bu sebeple yatırımın, üretimin önündeki tüm engelleri kaldırmak adına çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'İŞKUR ARACILIĞIYLA 4 MİLYON 719 BİN 597 GENÇ İŞE YERLEŞTİRİLDİ'

Bakan Işıkhan, Türkiye'de genç işsizliğinin önlenmesi ve genç istihdamını artırmak için İŞKUR'un aktif iş gücü hizmetleriyle iş ve meslek danışmanlığı sistemini etkin bir şekilde kullandıklarını vurgulayarak, "15-24 yaş aralığındaki 4 milyon 719 bin 597 genç, İŞKUR aracılığıyla işe yerleşirken, 1 milyon 843 bin 710 genç mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları gibi aktif iş gücü hizmetlerinden yararlandırılarak mesleki beceri ve nitelik kazandı. 5 milyon 416 bin 290 gencimiz ise bireysel danışmanlık hizmeti alarak kariyer planlamalarını yaptı. İş Kulüpleri aracılığıyla eğitimlerde 184 bin 856 gence iş arama motivasyonu ve yöntem desteği de sağlandı" dedi.

'HEM MESLEK ÖĞRENDİLER HEM DE TECRÜBE KAZANDILAR'

Bakan Işıkhan, öğretimde, istihdamda veya eğitimde olmayanlara (NEET) yönelik çalışmalara ilişkin de "Gençlerimizin etkili danışmanlık hizmeti almaları ve İŞKUR faaliyetlerinden yararlanmaları amacıyla kuruma kayıtlı 15-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik potansiyel NEET tespiti ve İş Avcılığı Danışmanlık Modeli de hayata geçirilerek etkin bir şekilde uygulanıyor. İş ve meslek danışmanlarımız geri planda potansiyel NEET bireyler için en uygun kurum hizmetlerini (açık iş, kurs, işbaşı eğitim programı vs.) belirliyor ve gençleri bu hizmetlerden haberdar ederek faydalanmalarını sağlıyor. Bu kapsamda; 2019 yılından 2024 Haziran dönemine kadar, İş Avcılığı Modeli ile yaklaşık 702 bin gence danışmanlık hizmeti verildi ve bu gençlerin 96 bin 551'i İŞKUR tarafından işe yerleştirildi. 38 bin 835 genç ise aktif iş gücü programlarından yararlandırılarak hem meslek öğrendi hem de mesleki tecrübe kazandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Türkiye, İŞKUR, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç Girişimci Teşvik Uygulaması ile 105 Bin 724 Genç İstihdam Edildi - Son Dakika

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