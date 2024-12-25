Genç Girişimciler Kurulu 2024 Toplantısı

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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde girişimci gençlere ve iş insanlarına yönelik faaliyet yürüten TOBB Sakarya İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, 2024 yılının son kurul toplantısını gerçekleştirdi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantının açılışında konuşan Divan Kurulu Başkanı SATSO Genel Sekreter Yardımcısı Mümin Haşil, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmak için girişimciliğin gücünden daha fazla faydalanılması gerektiğini belirtti.

SATSO'nun, üyelerini değişime hazırlarken gençleri girişimciliğe motive etme ve potansiyeli ortaya çıkarma konusunda genç girişimciler kurulunun çalışmalarından da güç aldığını aktaran Haşil, "SATSO Yönetim Kurulumuz, sizlerden gelecek yeni fikirler ve projelerle daha güzel çalışmalar yapılacağına inanıyor, her zaman yanınızda olduğunu belirtiyor." ifadesini kullandı.

Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Semih Çiftçi de göreve geldiklerinden bu yana eğitim, bilgilendirme, işbirlikleri, networking, sosyal sorumluluk, toplum gelişimi, girişimcilik, inovasyon konularında ciddi çalışma yaptıklarını vurgulayarak, "Bu faaliyetlerin her biri, iş dünyasının dinamiklerini güncel tutma, girişimcilik ekosistemini güçlendirme ve toplumsal farkındalık oluşturma hedeflerimize hizmet etmektedir. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte çalışmalar yapmayı temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

SUBÜ öğrencileri alüminyum üretim süreçlerini inceledi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Makine Teknolojisi Programı ile Kaynak Teknolojisi Programı öğrencileri, teknik geziyle ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini ziyaret etti.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin öğrencilere eğitim verilmesinin ardından firmanın tanıtımı yapıldı.

Şirketin işe alım süreçleri ve aradığı niteliklere yönelik bilgi alan öğrenciler, saha gezisinde kaynak robotları, otomatik boyutlama, çapak alma tezgahları, CNS işleme tezgahları, CNS presler ve süreç başlangıcından bitişine kadar hat üzerinde kullanılan cihazları tanıma fırsatı buldu.

SAÜ Eğitim Fakültesinden COST Projesi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Emin Mısır, COST(Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği)-CA23113 aksiyonuna araştırmacı olarak kabul edildi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Dr. Öğretim Üyesi Mısır'ın çalışma grubuna üye olarak kabul edildiği CliMent projesi, zihinsel sağlık sorunlarının iklim değişikliği ile ilişkisini inceliyor.

Projenin hedefleri arasında, "İklim değişikliğinin Avrupa'daki zihinsel sağlığı nasıl etkilediğini daha iyi anlamak", "Başa çıkma stratejilerini araştırmak ve daha da geliştirmek", "Toplumsal eylemleri teşvik etmek için kısa vadeli davranışsal müdahaleleri uygulamak" ve "Sürdürülebilirliği teşvik edecek uzun vadeli yöntemleri hayata geçirmek" yer alıyor.