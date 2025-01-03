Genç Hafız Cansu, 2 Yıllık Eğitimi 6 Ayda Tamamladı

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Genç hafız 2 yıllık eğitim sürecini 6 ayda tamamladı

Sadece yemek yemek için mola vererek hafızlık eğitimini tamamlayan Cansu Güngör:

"Azmim, ailemin desteği, hocamın emek, gayret ve gösterdiği sabırla başarılı oldum"

Öğrencisi ile gurur duyan eğitmen Hamide Arslan;

" Hafızlık sabır, azim, kararlılık ve her şeyden öte fedakarlık isteyen bir süreçtir, Cansu kızımızda da bunların hepsi mevcuttu"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan ve 2 yıl süren hafızlık eğitimini 6 ay gibi bir sürede tamamlamayı başaran 20 yaşındaki Cansu Güngör, "Yoğun olarak çalıştım, sadece yemek için ara veriyordum. Hiçbir şekilde telefonla, tabletle falan uğraşmadım" dedi.

Odunpazarı İlçesi Çamlıca Mahallesi'nde bulunan bir Kur'an-ı Kerim kursunda eğitim alan 20 yaşındaki Cansu Güngör, yaşıtlarına göre büyük bir başarı elde etti. Aldığı eğitimle birlikte yoğun bir çalışma temposu içine giren Güngör, 2 yıl kadar süren hafızlık eğitimini, 6 ay gibi bir sürede tamamladı. Genç yaşta hafızlık eğitimini tamamlamasıyla dikkat çeken Cansu Güngör, takdir topladı. Eğitmeni ve müftülük temsilcileri tarafından genç hafıza, umre hediye edildi.

"Sadece yemek için ara veriyordum"

Yoğun bir tempoyla çalıştığını ve sadece yemek yemek için ara verdiğini belirten Cansu Güngör, "Hafızlık eğitimini 6 ayda tamamlamak için çok uğraşmam gerekti, yoğun olarak çalıştım. Mesela, sadece yemek için ara veriyordum. Onun haricinde hiçbir şekilde telefonla, tabletle falan uğraşmadım. Yani sürekli ders yapıyorum, başka hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Tabii ki onur verici bir şey, ben de çok mutlu oldum. Başta böyle olacağını düşünmüyorum, ama çok şükür, bu sürede bitirebildim. Hem kendi çalışma azmim, hem ailemin desteği, hem de hocamın emekleriyle, gayretleriyle ve gösterdiği sabırla bu sürede bitirdim. Tebrik edenler, şaşıranlar oluyor. Bu kadar kısa sürede bitmesinden dolayı tebrik ettiler. Çok şaşırıp, 'Nasıl bu kadar kısa sürede bitirdin?' diyerek nasıl çalıştığımı soranlar oldu" dedi.

"Gayret göstererek 2 yıllık bir süreci yaklaşık 6 ay içerisinde bitirdi"

Öğrencisinin yoğun çaba sonucunda 2 yıllık süreci 6 ayda tamamladığını belirten eğitmen Hamide Arslan ise şu ifadeleri kullandı:

"Hafızlık hazırlık sürecimiz 1 yıl, hafızlık ise 2 yıldır. Yani toplam 3 yıl sürüyor. Cansu kızımız, olağanüstü bir gayret göstererek 2 yıllık bir süreci yaklaşık 6 ay içerisinde bitirmiş bulunmaktadır. Hafızlık sabır, azim, kararlılık ve her şeyden öte fedakarlık isteyen bir süreçtir. Cansu kızımızda da bunların hepsi mevcuttu. Her şeyden öte, ahlakı beni çok etkiledi. Beni hiçbir zaman kırmadı, istenilen sayfaları denilen süreçte yapıp getirdi.