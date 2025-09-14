Genç İzmir Gönüllü Eğitmen Alımı İçin Başvuruları Açtı - Son Dakika
Genç İzmir Gönüllü Eğitmen Alımı İçin Başvuruları Açtı

14.09.2025 10:31
İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyette bulunan Genç İzmir, gençlerin eğitim ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gönüllü eğitmen alımına başladı. Başvurular, farklı alanlarda deneyim paylaşmayı amaçlayan herkes için açık.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren Genç İzmir, gönüllü eğitmen alımı için başvuruları başlattı. Kendi uzmanlık alanlarını gençlerle paylaşmak ve deneyimlerini aktarmak isteyenler çalışmaya dahil olarak gençlerin gelişimine katkı sağlayabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik alanındaki en önemli çalışmalarından biri olan Genç İzmir, gönüllülük temelli çalışmalarını genişletmek için yeni bir adım attı. Gençlerin eğitim, kültür, sanat, spor ve kişisel gelişim alanlarında daha fazla fırsata erişebilmesi için gönüllü eğitmen başvuruları başlatıldı.

Genç İzmir çatısı altında düzenlenen atölye, kurs ve etkinliklerde görev alacak gönüllü eğitmenler; kendi uzmanlık alanlarını gençlerle paylaşma, deneyimlerini aktarma ve gençlerin gelişimine katkı sağlama imkanı bulacak.

Gönüllü eğitmenler; sanat (müzik, resim, tiyatro, seramik, el sanatları), spor ve sağlıklı yaşam, yabancı dil, akademik destek (YKS hazırlık, soru çözümü, etüt), dijital beceriler, teknoloji ve yazılım, kişisel gelişim ve sosyal beceriler, kokartlı rehberler eşliğinde kültürel ve tarihi geziler gibi pek çok farklı alanda atölyeler ve etkinlikler düzenleyebilecek. Bunun yanı sıra kendi alanlarında yeni fikir ve proje önerileri olan gönüllüler de değerlendirmeye alınacak.

Yaş sınırı yok

Başvuru için herhangi bir yaş sınırı belirlenmedi. Alanında deneyimli olan ya da gönüllü olarak bilgisini ve tecrübesini paylaşmak isteyen herkes, https://www.gencizmir.com/web adresi üzerinden gönüllü eğitmen olarak başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: ANKA

