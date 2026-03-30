Genç Memur Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Genç Memur Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

30.03.2026 19:00
Alaşehir'de otomobilin TIR ile çarpışması sonucu Muharrem Yasin Şimşek hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde dün kullandığı otomobilin TIR ile çarpışması sonucu hayatını kaybeden Muharrem Yasin Şimşek (21), memur olarak görev yaptığı Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Alaşehir-Kiraz karayolu Girelli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alaşehir'den Kiraz yönüne giden Muharrem Yasin Şimşek yönetimindeki 20 ABK 266 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.K. (30) idaresindeki 64 ET 202 plakalı canlı hayvan taşıyan TIR ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan S.K. (19) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Muharrem Yasin Şimşek, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

MESAİ ARKADAŞLARI UĞURLADI

Hayatını kaybeden Muharrem Yasin Şimşek için bugün memur olarak görev yaptığı Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tören düzenlendi. Merkezin girişinde Şimşek'in güllerle donatılmış fotoğrafının bulunduğu köşe hazırlandı. Şimşek'in İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önüne getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Burada mesai arkadaşlarından hellallik alınıp, dua edilmesinin ardından Şimşek'in cenazesi Girelli Mahallesi Merkez Cami'ne götürüldü. Şimşek, törenin ardından Girelli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kazada yaralanan S.K.'nın Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan TIR sürücüsü A.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

