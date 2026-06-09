Genç Öğretmenin Ölümü Üzerine Açıklama - Son Dakika
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Genç Öğretmenin Ölümü Üzerine Açıklama

09.06.2026 17:10
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Eğitim Gücü Sen, Irmak Ayşe Koparan'ın vefatını derin üzüntüyle karşıladı, sürecin takipçisi olacak.

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Ağrı İl Başkanlığı, Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda görev yapan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda görev yapan anasınıfı öğretmenimiz, 24 yaşındaki genç meslektaşımız Irmak Ayşe Koparan'ın evinde hayatını kaybetmiş olması, eğitim camiamızı derinden üzmüştür. Genç yaşta aramızdan ayrılan meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Olayla ilgili kamuoyuna yansıyan iddialar büyük bir hassasiyetle takip edilmekte olup, idari süreç ve adli soruşturmanın tüm yönleriyle, şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi en temel beklentimizdir. Ağrı Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın süreci titizlikle ele alacağına inanıyor, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerektiğini önemle vurguluyoruz. Bu elim olay üzerinden, sosyal medyada yapılan bazı genelleyici değerlendirmelerle Ağrı'daki tüm eğitim kurumlarının, yöneticilerin ve öğretmenlerin hedef haline getirilmesini doğru bulmadığımızı ifade etmek isteriz. Yaşanan acı hadisenin tüm eğitim camiasına mal edilmesi, sağlıklı değerlendirme ortamını zedelemektedir. Her bir iddia kendi özelinde, somut veriler ve resmi bulgular ışığında değerlendirilmelidir. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Ağrı İl Başkanlığı olarak eğitim çalışanlarının karşılaştığı her türlü idari sorun, baskı ve haksızlık iddiasının takipçisi olduğumuzu, bu süreçlerde çözüm yolunun diyalog ve hukuki mekanizmalar olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Öğretmenlerimizin mesleki onurunu, çalışma barışını ve psikolojik esenliğini korumak sendikal sorumluluğumuzun temelini oluşturmaktadır. Yaşanan sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal veya sorumlulukların ortaya çıkarılması ve benzer acıların tekrar yaşanmaması en büyük temennimizdir. Bu süreçte ilgili tüm kurumlarla iletişim halinde olunacağını ve gelişmelerin yakından takip edileceğini kamuoyuna saygıyla bildiririz. Irmak Ayşe Koparan öğretmenimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, ailesine ve eğitim camiamıza bir kez daha başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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