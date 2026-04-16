Genç Parlamenterler Forumu İstanbul'da Toplandı - Son Dakika
Genç Parlamenterler Forumu İstanbul'da Toplandı

16.04.2026 18:16
Genç Parlamenterler Forumu, İstanbul'da kırsal gençlerin parlamentoda temsilini artırma konusunu ele aldı.

Parlamentolar Arası Birliğin (PAB) 152. Genel Kurulu marjında Genç Parlamenterler Forumu düzenlendi.

İstanbul'da düzenlenen foruma, Ürdün Genç Milletvekilleri Forumu Yönetim Kurulu Başkanı Nour Abu Ghosh, PAB Cinsiyet ve Gençlik Programı Sorumlusu Zeina Hilal, Singapur İşletme Üniversitesi'nden (SMU) Profesör Devin Joshi ile çok sayıda ülkeden genç parlamenter katıldı.

Ürdün Genç Milletvekilleri Forumu Yönetim Kurulu Başkanı Ghosh, burada yaptığı konuşmada, Genç Parlamenterler Forumu'nu açmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade etti.

Dünya genelinde çok büyük krizlerin yaşandığına dikkati çeken Ghosh, bu çatışmalardan en çok zarar görenlerin de gençler olduğunu belirtti.

Ghosh, özellikle Orta Doğu'da yaşayan gençlerin bu çatışmaların merkezinde yer aldığını belirterek "Burada yaşanan çatışmalar, savaşlar gençlerin hem günlük hayatlarını hem eğitimlerini hem sağlıklarını, her şeylerini etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genç parlamenterlerin nesiller arasında bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Ghosh, "Genç parlamenterler ve milletvekilleri olarak, bizler en iyi şekilde gençleri savunabilir, onların sesini duyurabiliriz." dedi.

2025 Gençlerin Ulusal Parlamentolara Katılımı Raporu verileri

PAB Cinsiyet ve Gençlik Programı Sorumlusu??????? Zeina Hilal, her iki yılda bir yayımlanan Gençlerin Ulusal Parlamentolara Katılımı Raporu'nun 2025 edisyonunu yayımladıklarına işaret ederek, bu rapor sayesinde gençlerin parlamentolar içerisindeki katılımının takip edilebildiğini ifade etti. Bu rapordaki veriler sayesinde bazı çözümler üzerine çalışabildiklerini belirten Hilal, gençlerin parlamentoda daha fazla yer almasıyla, genç nesillerin ihtiyaçlarına daha fazla odaklanılabileceğini ve bu durumun demokrasi ve verimlilik için oldukça önemli olduğunu aktardı.

Dünya genelinde 30 yaş ve altındaki genç parlamenterlerin oranının yüzde 2,8 olduğunu anlatan Hilal, bu sayının son 2 sene içinde değişiklik göstermediğine dikkati çekti.

Hilal, 40 yaş altındaki parlamenterlerin oranının ise yüzde 13 civarında olduğuna işaret ederek bu sayının da geçen yıllara kıyasla çok düşük bir artış gösterdiğini ifade etti.

Seçme ve seçilme yaşı arasında fark olmaması gerektiğini savunan Hilal, "Bu PAB'ın yıllardır karşı çıktığı hususlardan bir tanesi 'şayet oy verecek, evlenecek, orduya katılacak, ülkenizi savunacak ve birinin sizi temsil etmesi için karar verip oy verecek yaştaysanız, o zaman karar alıcı pozisyondaki masada yerinizi alacak durumdasınız demektir' diyoruz." ifadesini kullandı.

Ermenistan, parlamentoda 30 yaş altı gençlerin en yüksek oranda olduğu ülke

Söz konusu raporun yazarı Profesör Joshi, raporun gençlerin parlamentodaki temsilini artırma, önlerindeki engelleri anlama ve tecrübelerini paylaşma konusunda bir araç olarak kullanılabileceğini kaydetti.

Joshi, genç kadın parlamenterlerin yüksek düzeyde ayrımcılığa, tacize, bazı noktalarda şiddete ve şiddet tehdidine maruz kalabildiğine işaret etti.

Parlamentoda 30 yaş altı gençlerin en yüksek oranda olduğu ülkelerin başında yüzde 16,8 ile Ermenistan'ın geldiğini belirten Joshi, bunu sırasıyla yüzde 13,9 ile Ekvator, 13,7 ile Türkmenistan'ın takip ettiğini kaydetti.

Joshi, 40 yaş altı parlamenterlerin en yüksek oranda bulunduğu ilk 3 ülkenin ise sırasıyla Ermenistan, Türkmenistan ve Etiyopya olduğunu aktardı.

12. PAB Küresel Genç Parlamenterler Konferansı Özbekistan'da yapılacak

Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva da konuşmasında, 12. PAB Küresel Genç Parlamenterler Konferansı'nı 4-6 Eylül'de Semerkand'da gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Narbayeva, son yıllarda Orta Asya ülkelerinin gençlere daha fazla odaklanmaya başladığını belirterek, gençlerin ekonomiye dahil edilebilmesinin gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerinin hızlandırılabilmesi adına önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç Parlamenterler Forumu İstanbul'da Toplandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 18:29:32.
SON DAKİKA: Genç Parlamenterler Forumu İstanbul'da Toplandı - Son Dakika
