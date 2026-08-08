Genç Siyasetçi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

BOLU'da otomobilin, karşı şeride geçip otomobil ile çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Batuhan Aslıyüce (27), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde D-100 kara yolu Rüzgarlar köyü mevkisinde Abdulkadir Aslıyüce yönetimindeki 71 ACV 665 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı şeritten gelen Bahadır Nacar idaresindeki 06 EK 5186 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Batuhan Aslıyüce hayatını kaybetti, otomobil sürücüleri ise ağır yaralandı.

AK Parti Kırıkkale İl Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini yürüten Batuhan Aslıyüce için memleketi Kırıkkale'de Yenimahalle TOKİ Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, partililer, vatandaşlar ve aile yakınları katıldı. Aslıyüce'nin cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.