Genç Yazarlar Buluşması İstanbul\'da Gerçekleşti

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), İstanbul'da 3. Uluslararası Genç Yazarlar Buluşması düzenlendi.

YTB Başkanı Abdullah Eren'in ev sahipliğinde Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğe, yurt dışında yaşayan genç edebiyatçılar, uluslararası öğrenciler ve edebiyatseverler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Eren, Genç Yazarlar Buluşması'nı geçen yıl 6 Şubat depremleri nedeniyle desteklerini göstermek için Kahramanmaraş'ta düzenlediklerini hatırlattı.

Programın uluslararası düzeyde kültürel ve edebi bağları güçlendirme amacı taşıdığını vurgulayan Eren, etkinlikte 5 gün boyunca genç yazarların bir araya geleceğini söyledi.

Eren, Avrupa'dan ve Balkanlar'dan gelen genç yazarların yanı sıra dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilerin de etkinliğe katılım sağladığını belirterek, bu buluşmayı Türkçenin edebi gücü ve zenginliği üzerinden Türk diasporası için kalıcı bir değer yaratmak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Etkinliğin Türkçe yazan gençlerin üretimlerini desteklemek için önemli bir adım olduğuna vurgulayan Eren, 28 ülkeden 84 gencin edebi ve kültürel bağları pekiştirmeye katkı sağladığına işaret etti.

Eren, YTB olarak 2019'da gençlerin yazma yeteneklerini geliştirmek amacıyla yazarlık atölyeleri ve çeşitli eğitim programları başlattıklarını hatırlatarak, "Ben burada 5-6 yıldır ilmek ilmek işlenen bir emek görüyorum." dedi.

Avrupa'daki Türklerin edebi üretimlerini sürdürmesi için düzenlenen atölyelerde gençlerin kendi eserlerini yayınlama noktasına geldiğini kaydeden Eren, "Farklı farklı muhataplarımız var ancak ilk defa tüm hedef kitlemizi Türkçe etrafında, Türk edebiyatı etrafında bir araya getiriyor olmak da bizim için büyük bir mutluluk." diye konuştu.

Buluşmanın bu yılki temasının Gazzeli yazar ve şairlerin tanıtımı olduğunu aktaran Eren, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değindi.

Eren, YTB olarak Türk diasporasının her alanda desteklenmesi için çalıştıklarını belirterek, Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki kültürel bağlarını daha da güçlendirmek için her türlü desteği sürdüreceklerini dile getirdi.

"Türkçenin, çok önemli bir edebiyat dili olduğunu da biliyoruz"

Eren, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Biz Türkçeyi, kültürleri birbirine yakınlaştıran bir dil olarak görüyoruz. Türkçenin sadece bir iletişim dili olmasının ötesinde çok önemli bir edebiyat dili olduğunu da biliyoruz. Bu kapsamda dünyanın farklı bölgelerinde Türkçe yazan, Türkçe düşleyen, Türkçe hayal eden, Türkçe düşünen gençleri bir araya getirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Yazarlar buluşmasında 7 kıtadan ve çok sayıda ülkeden genci bir araya getirdiklerini aktaran Eren, 3 gün boyunca yapılacak paneller, atölyeler ve etkinliklerle dünyanın dört bir tarafındaki gençlerin Türkiye'de Türkçe etrafında buluşmuş olacağını vurguladı.

Eren, buluşmanın bu yılki temasının "Gazzeli şair ve yazarlar anısına" olduğunu ve Gazze'deki soykırımı konuşacaklarını belirterek, "Bunu edebiyatla nasıl anlatabiliriz? Edebiyatın imkanlarını kullanarak biz bu soykırımı dünyaya nasıl daha fazla duyurabiliriz? Bunu da gençlerimiz tartışacaklar." dedi.

YTB Başkanı Eren, Telve, Bağlar ve Her Boydan dergilerinin en önemli özelliğinin, dergi yazarlarının YTB'nin 5 yıldır yapmış olduğu yazarlık akademisi, yazarlık buluşmaları ve atölyeler çerçevesinde tespit ettiği ve eğittiği gençler olduğuna işaret etti.

Dilin kültürün taşıyıcısı olduğunu kaydeden Eren, "Avrupa'daki Türk varlığını devam ettirmek ve güçlendirmek için Türkçeyi orada yaşatmamız lazım." dedi.

Eren, genç yazarların ürettikleri eserlerle dünya edebiyatına ve "Türkçe düşün" uğraşına katkı sağladığını söyleyerek "Biz gençlerimizin Türkçe etrafında bir araya gelip bu kültürleri birbirine yakınlaştırma çabasını çok kıymetli buluyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte, Telve, Bağlar ve Her Boydan dergilerine katkıda bulunan genç yazarlar konuşma yaptı ve şiirler okudu.

Genç Yazarlar Buluşması'nın ardından, "YTB Bir Dünya Edebiyat Ödülleri" yarışmasının kazananları da açıklandı.

Etkinlik, genç yazarlara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.