Gençler Dezenformasyona Karşı Birleşti
TÜRGEV'in projesiyle Türkiye, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan gençler medya okuryazarlığı alanında bir araya geldi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) öncülüğünde Kosova'da bir araya gelen gençler, dezenformasyona karşı ortak çözümler oluşturdu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TÜRGEV koordinasyonunda, Türkiye Ulusal Ajans desteğiyle yürütülen Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu kapsamındaki Social Media and Responsible Thinking (S.M.A.R.T) projesi, Türkiye, Kosova ile Kuzey Makedonya'dan gençleri medya okuryazarlığı ve dezenformasyonla mücadele alanında bir araya getirdi.

TÜRGEV, projenin tasarımından uygulama süreçlerine, uluslararası ortaklıkların yönetiminden katılımcı seçimine kadar tüm aşamalarda koordinasyon görevini üstlendi.

Kosova'da 13-22 Nisan'da gerçekleştirilen proje kapsamında, üç ülkeden toplam 40 genç katılımcı sosyal medya okuryazarlığı, dezenformasyonla mücadele ve psikolojik iyi oluş konularında eğitim aldı. 10 gün süren programda gençlerin eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

18-30 yaş aralığındaki katılımcılar, dijital okuryazarlık türleri, yanlış bilgi salgını olarak tanımlanan infodemi ve dezenformasyonla mücadele, dijital mecrada ruh sağlığı okuryazarlığı, sosyal medyada psikolojik içeriklerin eleştirel analizi, dijital etik, mahremiyet ve aktif dijital yurttaşlık konularında kapsamlı eğitimlerden geçti.

Atölye çalışmaları ve grup uygulamalarıyla teorik bilgiler pratiğe dönüştürülürken, katılımcıların sosyal medya içerik üretimi ve güvenilir bilgiye erişim becerilerinin geliştirilmesi sağlandı.

Program kapsamında katılımcılar, Yunus Emre Enstitüsü Prizren Merkezi ile Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu'na kurumsal ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e düzenlenen kültürel geziyle farklı ülkelerden gençler arasında deneyim paylaşımı ve kültürlerarası etkileşim artırıldı.

Proje sonunda katılımcılar, edindikleri bilgi ve deneyimler doğrultusunda çok dilli sosyal medya kampanyaları, dezenformasyon farkındalık materyalleri ve çeşitli içerikler üretirken, katılımcılara ayrıca "Youthpass" sertifikaları verildi.

Katılımcıların ülkelerine döndüklerinde kendi topluluklarında atölye, sunum ve eğitim faaliyetleri düzenlenmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, sosyal medyanın yalnızca bir bilgi ortamı olmaktan çıkarak yön veren etki alanına dönüştüğünü belirtti.

Gençlerin bu alanda bilinçli ve güçlü şekilde yer almasının önemine işaret eden Yılmaz, "Sosyal medyanın etkisinin giderek arttığı günümüzde bu alanda bilinçli ve donanımlı şekilde yer almak büyük önem taşıyor. Bu projeyle bir eğitim süreciyle sınırlı kalmadık, uluslararası bir etkileşim zemini oluşturarak katılımcıların dijital dünyada daha güçlü ve özgür bireyler olarak konumlanmalarını destekledik. Bu çalışmaların farkındalık ve yetkinlikleri kalıcı biçimde güçlendireceğine inanıyoruz. Türk gençliği tarihin her döneminde öncü rol üstlenmiştir, bu öncülük dijital çağda da sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

