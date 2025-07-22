Gençler Haşhaş Hasadında

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Afyonkarahisar'da haşhaş tarlasında gönüllü hasat etkinliğine katıldı.

Efendioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çıkrık beldesindeki bir haşhaş tarlasında düzenlenen "Gönüllü Hasat" etkinliğinde, Türkiye'nin dört bir yanında, o yöreye ait olan tarım mahsullerinin hasadına gençlerin de katılmasını sağlayarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamında hasat etkinlikleri düzenlediklerini dile getiren Efendioğlu, şöyle konuştu:

"Bu faaliyetlerdeki amacımız, toprakla ve tarımla buluşmak, kendi içinde yaşadığınız şehrin tarımıyla bir araya gelmeniz ve orada yetiştirilen ürünleri ve tarım hasadını anlamanızdır. Bir yandan da ülkemizdeki genel olarak tarım alanında yürütülen çalışmalara ilişkin farkındalık sahibi olmanızdır. Bu çalışmanın öncüsü ise Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'tır. Biz de bu çalışmayı Türkiye'nin dört bir yanında yürütmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz."

"Tarım ve hayvancılıkta öncü bir şehiriz"

Efendioğlu, bugün Afyonkarahisar'ın en özel tarım ürünlerinden haşhaşın hasadı için bir araya geldiklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da Türkiye genelinde yapılan hasat etkinliğini Afyonkarahisar'da haşhaş ile birlikte yaptıklarını dile getirdi.

Gençlerin hayatın ve tarımın içerisinde olduğunu anlatan Yiğitbaşı, "Stratejik bir alan olan tarımın içinde olmak hepimiz için çok önemli. Afyonkarahisar elbette kırsalı çok büyük ve geniş bir il. Tarım ve hayvancılığın pek çok alanında da Türkiye'de öncü bir şehiriz. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz ve gençlerimizin bu üretimin bir parçası olması ailelerine ve büyüklerine destek olması gerçekten değerli." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yiğitbaşı ve Efendioğlu, etkinliğe katılan gençlerle tarlada haşhaş hasadı yaptı.

Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Çıkrık Belediye Başkanı İbrahim Çetinaktı, Beyyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş, kurum personeli ve gençler katıldı.