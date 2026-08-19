Gençler İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

Samsun'un Canik ilçesinde Yeşilay Canik Temsilciliği ile Canik Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü işbirliğinde gençlere yönelik bisiklet turu düzenlendi.

Doğu Park'ta gerçekleştirilen etkinliğe Canik İlçe Müftüsü Bayram Karar'ın yanı sıra yaklaşık 45 öğrenci katıldı.

"Pedalları bağımsızlık ve gençlik için çeviriyoruz" temasıyla düzenlenen etkinlikte gençler, sağlıklı yaşam ve sporun önemine dikkati çekmek amacıyla bisiklet sürdü.

Bisiklet turunun ardından öğrencilere pide, ayran ve dondurma ikram edildi.

Program, ikramların ardından sona erdi.