Gençler İçin Su ve Sürdürülebilirlik Projesi

Diyarbakır'da gençlik çalışmaları yürüten Bazı Alternatifler (BAZALT) Gençlik Derneğince "Gelecek İçin DoğruSU Bu Projesi"nin açılış toplantısı yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ortaklığında yürütülecek proje gençlerin evsel atık sular, su yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik konularında bilinçlenmelerini, bu alanlarda aktif rol almalarını ve karar alma süreçlerine dahil olmalarını hedefliyor.

Açıklamada açılış toplantısındaki görüşlerine yer verilen proje koordinatörleri, gençlerin su okuryazarlığı, su tasarrufu ve çevre dostu davranışlar konularında desteklenmesinin önemine vurgu yaparken, projenin yalnızca eğitim ve bilgilendirme ile sınırlı kalmayıp saha çalışmaları, çalıştaylar, zirve ve atölye programlarıyla uygulamalı bir süreci kapsadığını belirtti.

Katılımcı gençler ve kamu temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda, projenin temel hedefleri, faaliyet planları ve beklenen etkileri paylaşıldı. Gençler, yerel su sorunlarını doğrudan tanıma, çözüm önerileri üretme ve politika geliştirme süreçlerine katkı sunma fırsatı bulacak.

Toplantıda ayrıca su yönetimi konusunda gençlerin fikirlerini aktarabilecekleri "Gelecek İçin DoğruSU Bu Platformu"nun kurulacağı ve bu platformun yerel politika yapıcılar ile gençler arasında köprü işlevi göreceği açıklandı.

Mayıs ayında başlayan projenin önümüzdeki yıl ağustos ayında sona ereceği, proje kapsamında toplam 3 gün sürecek eğitim çalıştayları, 1 günlük zirve ve 2 günlük açık alan atölye çalışmaları yapılması planlanıyor.