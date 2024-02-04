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Gençlik ve Spor Bakanlığı öğrencileri Hatay'da narenciye hasadı yaptı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığı öğrencileri Hatay'da narenciye hasadı yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı öğrencileri Hatay\'da narenciye hasadı yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Hatay'a gelen öğrenciler, çiftçilere destek olmak amacıyla narenciye hasadı yaptı. Bakanlık yetkilileri eşliğinde 46 ilden 200 genç, Dörtyol ilçesindeki bir mahallede mandalina ve greyfurt topladı. Hasat edilen ürünler, depremzedelere ulaştırılmak üzere konteyner kentlere gönderilecek. Proje kapsamında hasat etkinliği 15 Şubat'a kadar sürecek ve diğer ilçelerde de devam edecek.

04.02.2024 18:01
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Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Hatay'a gelen öğrenciler, çiftçilere destek için narenciye hasadı yaptı.

Bakanlığın Gönüllülük Çalışmaları Daire Başkanı Abdullah Said Akkuş'un eşlik ettiği 46 ilden 200 genç, Dörtyol ilçesi Numuevler Mahallesi'nde narenciye hasadına katıldı.

Ağaçlardan mandalina ve greyfurt toplayan katılımcılar, ürünleri özenle sandıklara yerleştirdi.

Gençlerin hasat ettiği ürünler, konteyner kentlerdeki depremzedelere ulaştırılacak.

Akkuş, gazetecilere, hasat etkinliğinin 15 Şubat'a kadar süreceğini söyledi.

Çiftçilere de destek olunduğunu belirten Akkuş, programın Erzin, Samandağ ve Arsuz'da ilçelerindeki bahçelerde devam edeceğini anlattı.

Projeye katılan öğrencilerden Senanur Bayram ve Hatice Sevim İmamoğulları da üreticilere hasatta yardım etmek için gönüllü olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanlığı öğrencileri Hatay'da narenciye hasadı yaptı - Son Dakika
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