Gençler serin olduğu için sulama kanalını tercih ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gençler serin olduğu için sulama kanalını tercih ediyor

Adana'nın Kozan ilçesinde tüm zamanların Haziran ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı gün gençler, sulama kanalında serinlemeyi tercih etti. Termometreler 44 dereceyi gösterirken, gençler sulama kanalında yüzüp güneşlendi. Sulama kanalında akıntı olmadığı için tehlikeli olmadığını belirten gençler, bahçe sulama hortumlarını merdiven gibi kullanarak ilginç görüntüler oluşturdu.

06.06.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençler serin olduğu için sulama kanalını tercih ediyor

ADANA - Tüm zamanların Haziran ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Adana'nın Kozan ilçesinde gençler daha serin olduğu için sulama kanalını tercih ettiklerini söyledi.

Meteorolojinin yüksek sıcaklık uyarısı yaptığı Kozan'da termometreler 44 dereceyi gösterdi. İlçede tüm zamanların Haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Bu nedenle sıcaktan bunalan gençlerde sulama kanalında serinledi. Sulama kanalında serinleyen ve kanal kenarında güneşlenen gençler, "Burası Çanaklı Plajı" diyerek sulama kanallarında yüzüp kaldırımda güneşlendi. Sulama kanalında akıntı olmadığı için tehlikeli olmadığını söyleyen gençler bahçe sulama hortumlarını merdiven gibi kullanarak ilginç görüntüler oluşturdu.

Yüzen Erdem Özbolat, "Burası çanaklı plajı" diyerek "Klima bizi serinletmiyor. Su akıntılı değil. Bugün çok sıcak. Havuz sıcak kanal daha serin. Havuza buz atsalar belki gideriz" diye konuştu.

Sulama kanalında yüzen İbrahim Efe Kurtaran ise, "Güneş ateş ediyor" diyerek çok eğlendiklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Güneş, Bahçe, Kozan, Adana, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençler serin olduğu için sulama kanalını tercih ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
08:42 Müsavat Dervişoğlu’na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener’e yardımcılık mı teklif etti Müsavat Dervişoğlu'na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e yardımcılık mı teklif etti?
07:24 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener’in Beştepe’deki görüşmesine ilk yorum Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener'in Beştepe'deki görüşmesine ilk yorum
01:57 Kuş gribinde ilk ölümcül vaka DSÖ’den “Hazır olun yeni pandemi geliyor“ uyarısı Kuş gribinde ilk ölümcül vaka! DSÖ'den "Hazır olun yeni pandemi geliyor" uyarısı
10:01 Ayrılık iddiaları giderek güçleniyor Icardi’den Galatasaray taraftarını kahreden hareket Ayrılık iddiaları giderek güçleniyor! Icardi'den Galatasaray taraftarını kahreden hareket
09:49 “Dilan 2 aydır dışarıda“ sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil "Dilan 2 aydır dışarıda" sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil
09:42 Acun’a ’’Mert Hakan kalacak mı’’ diye soruldu Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi Acun'a ''Mert Hakan kalacak mı?'' diye soruldu! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
09:07 Farah Zeynep Abdullah’tan Mehmet Ali Erbil’in ekrana dönmesine tepki Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönmesine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 10:13:15. #1.12#
SON DAKİKA: Gençler serin olduğu için sulama kanalını tercih ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement