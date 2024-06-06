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Gençler serin olduğu için sulama kanalını tercih ediyor

ADANA - Tüm zamanların Haziran ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Adana'nın Kozan ilçesinde gençler daha serin olduğu için sulama kanalını tercih ettiklerini söyledi.

Meteorolojinin yüksek sıcaklık uyarısı yaptığı Kozan'da termometreler 44 dereceyi gösterdi. İlçede tüm zamanların Haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Bu nedenle sıcaktan bunalan gençlerde sulama kanalında serinledi. Sulama kanalında serinleyen ve kanal kenarında güneşlenen gençler, "Burası Çanaklı Plajı" diyerek sulama kanallarında yüzüp kaldırımda güneşlendi. Sulama kanalında akıntı olmadığı için tehlikeli olmadığını söyleyen gençler bahçe sulama hortumlarını merdiven gibi kullanarak ilginç görüntüler oluşturdu.

Yüzen Erdem Özbolat, "Burası çanaklı plajı" diyerek "Klima bizi serinletmiyor. Su akıntılı değil. Bugün çok sıcak. Havuz sıcak kanal daha serin. Havuza buz atsalar belki gideriz" diye konuştu.

Sulama kanalında yüzen İbrahim Efe Kurtaran ise, "Güneş ateş ediyor" diyerek çok eğlendiklerini söyledi.